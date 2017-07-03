Об этом сообщает RT со ссылкой на Boston Globe.
На месте работает полиция, пострадавшие госпитализированы.
Об причинах инцидента не сообщается.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Boston Globe.
На месте работает полиция, пострадавшие госпитализированы.
Об причинах инцидента не сообщается.
Дата: 2017/07/03 22:31
Раздел: Мир
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