Анкара осудила обстрел следовавшего под турецким флагом сухогруза «АСТ» катерами береговой охраны Греции в Эгейском море.

В заявлении турецкого МИДа, имеющегося в распоряжении Reuters, подчеркнули, что греческая береговая охрана проявила неуважение к праву человека на жизнь.

«Нет оправдания обстрелу торгового корабля без вооружений, которое выполняет маршрут между двумя пунктами на территории Турции. Наше единственное утешение заключается в том, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал», — отметили в ведомстве.