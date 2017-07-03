Администрация США должна принимать во внимание возможность ответных действий в случае новой агрессии против Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Фейсал Микдад, сообщает РИА Новости.

«В Вашингтоне должны тщательно изучить (возможные) действия Дамаска и Москвы в ответ на любую новую агрессию»,— заявил Микдад на пресс-конференции в столице.

По словам дипломата, Сирия полностью отказалась от химической программы. В стране не осталось никакого химического оружия и ядовитых газов, которые могут быть использованы для военных целей.