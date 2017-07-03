Дома, построенные на основании Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о восстановлении освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, путем жеребьевки распределены между вынужденными переселенцами, которые будут жить в поселке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 3 июля состоялось заседание комиссии, созданной Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев в связи с переселением вынужденных переселенцев из Джоджуг Марджанлы в родное село.

Выступивший на заседании заместитель председателя Госкомитета, председатель комиссии Герай Фархадов отметил, что село Джоджуг Марджанлы было освобождено от оккупации в результате успешной Горадизской операции 6 января 1994 года в период правления великого лидера Гейдара Алиева. Однако проживание в селе было невозможно из-за того, что высота Лелетепе находилась под контролем врага. Освобождение высоты Лелетепе в апрельских боях 2016 года, золотыми буквами вписанных в нашу военную историю, устранило существовавшую опасность. Сразу после этого Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о восстановлении Джоджуг Марджанлы. Не теряя времени, строители приступили к возведению поселка. На первоначальном этапе были построены 50 квартир и школа на 100 ученических мест. Строительство, начавшееся 20 марта, завершилось 20 мая. 20 из 50 домов, построенных в поселке, — двухкомнатные, 25 – трехкомнатные, 5 – четырехкомнатные. Проведены водопровод, газовая, электрическая, телефонная линии, построен резервуар для воды. На улицах создана система ночного освещения, внутрипоселковые дороги покрыты асфальтом. На основании поручения главы государства в поселке возведена мечеть, похожая на Шушинскую.

За последние 23 года на решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев были направлены средства в размере более 6 миллиардов манатов. В целом, до настоящего времени возведены 95 современных поселков и жилых комплексов, состоящих из многоэтажных домов. 95 процентов из них построены за последние 13 лет. Проинформировав об этом, Герай Фархадов отметил, что в результате проделанной работы улучшены жилищные условия 50 тысяч семей, или 250 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. «Если до настоящего времени вынужденные переселенцы переселялись в эти поселки для временного проживания, то на этот раз не так. То есть в поселок, возведенный в Джоджуг Марджанлы, переселяются жители этого села для постоянного проживания. В первую очередь, в родные края возвратятся 50 семей»,- сказал он.

14 июня Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия возрожденного Джоджуг Марджанлы. Заместитель председателя отметил, что на следующий день глава государства подписал Распоряжение о мерах по продолжению восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Согласно Распоряжению, для продолжения строительно-восстановительных работ, работ по благоустройству и созиданию в селе Джоджуг Марджанлы, в том числе возведения 100 домов, детского сада, врачебного пункта, других необходимых социальных и инфраструктурных объектов, Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев из Резервного фонда Президента выделены 9 миллионов манатов.

«Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева постоянно сохраняют в центре внимания улучшение социального положения беженцев и вынужденных переселенцев, с особой заботой относятся к этим людям. Посвящение Мехрибан ханум Алиевой первого совещания в должности Первого вице-президента проблемам беженцев и вынужденных переселенцев, предоставление части из них новых квартир в Масазыре, закладка фундамента нового жилого поселка для 1026 семей недалеко от поселка Локбатан Гарадагского района являются наглядным свидетельством этого внимания и заботы»,- сказал Г.Фархадов.

Выступившие на заседании глава Исполнительной власти Джебраильского района Кямал Гасанов, исполнительный представитель села Джоджуг Марджанлы Ханлар Зейналов, жители села Авчи Мамедов, Гюльханым Хазиева и другие выразили признательность главе государства за возвращение в родные края.

После выступлений была проведена жеребьевка. Члены 50 семей из Джоджуг Марджанлы по очереди тянули жребий и стали обладателями постоянных квартир по новым адресам.

Председатель комиссии Герай Фархадов сообщил, что уже завершена подготовительная работа по переселению, процесс стартует с завтрашнего дня.

Делясь впечатлениями с АЗЕРТАДЖ после жеребьевки житель села Джоджуг Марджанлы Исмет Хазиев сказал: «Апрельские бои вновь доказали, что у Азербайджана есть сильная армия, и мы, полагаясь на нее, возвращаемся в родные края. Верим, что вскоре над всей землей Карабаха будет развеваться флаг Азербайджана. Я – учитель. После сегодняшней жеребьевки мы получили новый дом на земле наших предков. Иншаллах, скоро переедем в село вместе с семьей, создадим хозяйство, и я буду преподавать детям в нашей родной школе».

Другой житель села Илькин Тебризли – представитель молодежи. Он рад возвращению в село Джоджуг Марджанлы, которое не видел раньше. «Каждый человек о чем-то мечтает. Моя самая заветная мечта – стать учителем и преподавать ученикам в нашем родном селе. Я получил диплом учителя. Счастлив, что моя мечта исполнится в Джоджуг Марджанлы. Спасибо нашему Президенту за возрождение нашего родного края и возвращение его нам. В нашем селе построена новая школа. С большим нетерпением жду того дня, когда начну работать учителем в Джоджуг Марджанлы».

Чувством радости переполнена и Гюльханым Насирова, поделившаяся впечатлениями о возвращении через 24 года на землю предков. «Наконец-то наступил конец многолетней тоске по родине. Возвращение на родную землю было моей самой большой мечтой. Пусть Аллах будет доволен нашим Президентом, ведь благодаря ему исполнилась моя мечта. Верю, что все наши оккупированные города и села будут освобождены, вынужденные переселенцы, как и мы, возвратятся в родные края. Иншаллах, ждем вас в Джоджуг Марджанлы. Приезжайте, будьте нашими гостями в родном Карабахе!», — сказала она.

Село Джоджуг Марджанлы, когда-то полностью разрушенное врагом, сегодня восстанавливается на наших глазах и обретает вторую жизнь, радушно принимает своих жителей. Это возвращение является логическим итогом проводимой Президентом Ильхамом Алиевым решительной и последовательной политики по освобождению наших земель, началом Великого возвращения в Карабах.