«Я сказал друзьям, что мне неприятно читать обвинения в прессе (в уклонении от уплаты налогов). СМИ относятся ко мне как к преступнику. Но я никогда не говорил, что хочу покинуть «Реал», — цитирует Роналду RT со ссылкой на El Confidencial.
«Я сказал друзьям, что мне неприятно читать обвинения в прессе (в уклонении от уплаты налогов). СМИ относятся ко мне как к преступнику. Но я никогда не говорил, что хочу покинуть «Реал», — цитирует Роналду RT со ссылкой на El Confidencial.
Дата: 2017/07/04 0:59
Раздел: Спорт
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