Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заверил президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, что не собирается покидать клуб.

«Я сказал друзьям, что мне неприятно читать обвинения в прессе (в уклонении от уплаты налогов). СМИ относятся ко мне как к преступнику. Но я никогда не говорил, что хочу покинуть «Реал», — цитирует Роналду RT со ссылкой на El Confidencial.