Этот проворовавшийся депутат Народного фронта, имя которого похоже на двойную попытку произнести английское слово, обозначающее отрезок времени, опять про грузин. Этому посипаке настоящего украинца Авакова не хочется, чтобы грузины участвовали в очистке украинской власти.

Об этом Саакашвили написал в соцсети Facebook.

«Действительно, у Авакова и компании все уже было схвачено: и контроль над месторождениями газа, и финансовые потоки, и премьер у них вроде в кармане, и Порошенко боится их частных вооруженных групп и вынужден договариваться в парламенте. И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабеж украинцев. Вот и возмущаются.

Возмущайтесь на здоровье, только корыто ваше мы прикроем, а Украину заберем у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам. Україно, час перемагати!», — заявил Саакашвили.

