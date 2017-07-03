Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) завершило операции по разминированию в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района.

Как сообщает АПА, ANAMA распространило итоговую информацию в связи с этим.

В сообщении говорится, что за 126 дней в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района ANAMA осмотрело 151 домов и территорию, через которую проходит новая автодорога. Были обнаружены и изъяты: 138 901 осколок, 74 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ) (5 82-мм снарядов гранатомета (OF-832), 25 82-мм снарядов гранатомета с боеголовками (M6İÇ), 2 122-мм снаряда гранатомета (OF-843), 3 93-мм противотанковые неуправляемые ракеты (PQ-7VL), 12 70-мм противотанковые неуправляемые ракеты (PQ-7VM), 4 неразорвавшиеся части двигателя ракеты PQ-7, 1 ручная граната F-1, 1 ручная граната RQD-5, 1 ручная граната RQ-42, 4 23-мм зенитных снарядов (OFZT), 1 100-мм артиллерийский снаряд (OF-412), 8 усилителей мины TM-62P3, 1 усилитель мины TM-57, 4 30-мм гранаты VOQ-17, 1 122-мм артиллерийский снаряд Ş-1, 1 боеголовка DTM-75 артиллерийского снаряда Ş-1, 26 противопехотных мин OZM-72 и 140 противотанковых мин (31 — TM-57 и 109 детонаторов (MVZ-57) мины TM-57).

В результате операций по разминированию территория площадью 2 983 738 кв. м (298.37 га) была полностью очищена.

Таким образом, агентство завершило операции по очистке территорий от мин, которые были проведены с 25 января 2017 года по 3 июля 2017 года в селе Джоджуг Маржданлы Джабраилского района. На первом этапе от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) были очищены территория, на которой предусматривалось построить сначала 50, потом 100 жилых домов, территория автомобильной дороги, а также пастбища и посевные участки, предусмотренные для сельскохозяйственной деятельности.