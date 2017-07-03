У Азербайджана есть все возможности, чтобы отвечать армянам и их покровителям реальными делами на их попытки присвоить карабахские ковры.

Об этом сказал Trend председатель правления ОАО «Азерхалча», доктор философии по истории, профессор Видади Мурадов, комментируя пропаганду директором Службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении Арой Тарвердяном и главой компании Karabakh Carpet Севаком Хачатряном карабахских ковров как армянских и сооружение палаточных павильонов для привлечения к этим коврам внимания туристов.

Мурадов отметил, что армяне всегда предъявляли притязания на азербайджанское ковроткачество, в частности на ковроткачество Карабаха, являющееся его неотъемлемой частью. История этих притязаний берет свое начало с того же времени, что и их притязания на территориальную целостность, исторические земли Азербайджана.

По его словам, вполне естественно, что армянские СМИ часто поднимают этот вопрос.

«Это часть их идеологической борьбы. Они знают, что значат эти ковры для любого азербайджанца, каким национально-духовным значением они обладают. Мы стараемся внимательно следить за этим процессом. Одним из основных условий победы в этой борьбе является демонстрация подготовленности. Я считаю, что мы вместо того, чтобы ждать очередного удара, который в следующий раз нанесут армяне как по ковроткачеству, так и другим национальным вопросам, которые они избрали целью, сами должны заниматься практической деятельностью. Мы должны правильно и интенсивно вести соответствующую пропаганду. В нашей республике существует множество научных изданий в этой сфере, написаны книги, брошюры, сняты фильмы, отражающие реальные исторические факты. Эти материалы размещены в электронной базе большинства библиотек. Периодически на азербайджанском, английском и русском языках издается научно-публицистический журнал «Азербайджанские ковры». Все, кто интересуется азербайджанским ковроткачеством, могут получить о нем информацию посредством интернета в любой стране», — сказал Мурадов.

Профессор добавил, что на самом деле истинная причина активизации в последнее время армян в данном вопросе известна.

«В октябре будет проведен V Международный симпозиум по искусству азербайджанского ковра. В это время внимание всего мира будет обращено на Азербайджан, приедут ученые, эксперты, коллекционеры, историки, этнографы из разных стран. Они будут обсуждать значение, перспективы, возможности развития искусства азербайджанского ковра, ознакомятся с проделанной в нашей республике за последние годы работой в этой сфере», — сказал председатель правления ОАО «Азерхалча».