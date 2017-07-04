В Габоне будет размещен британский контингент, который займется охраной местных слонов от контрабандистов-террористов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

В состав миссии, направляемой по запросу властей Габона, войдут 16 бойцов из различных элитных подразделений. Планируется, что в основном они займутся обучением местных офицеров лесной охраны, которым приходится противодействовать контрабандистам, вооруженным автоматами Калашникова и РПГ. Габонских военных будут учить обращаться с оружием, проводить следственно-разыскные мероприятия, а также пользоваться WhatsApp.