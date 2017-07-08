Лучшим аквапарком мира четвертый раз подряд был признан Siam Park, расположенный на Тенерифе (Испания). Он стал первым в рейтинге Traveller’s Choiсe, ежегодно составляемом порталом для путешественников TripAdvisor.

Второе место списка занимает аквапарк Beach Club в бразильском городе Баия, третье — Waterbom Bali в Куте (Индонезия).

Все остальные места в топ-10 разделили парки из ОАЭ, США и Бразилии.

Премия Traveller’s Choiсe вручается с 2002 года. Ее лауреаты выбираются на основе комментариев и оценок пользователей TripAdvisor.

Siam Park открылся на Тенерифе в сентябре 2008 года. Площадь аквапарка составляет более 18 гектаров. Визитной карточкой и самым устрашающим аттракционом считается горка Tower of power высотой 28 метров.

Источник: «Лента.ру»