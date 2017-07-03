Председатель Госкомтаможни Айдын Алиев выразил уверенность, что проблем в исполнении бюджетных обязательств не будет.

Отвечая на вопрос АПА председатель ГТК ответил: «За 6 месяцев текущего года Госкомтаможни полностью выполнил прогноз по бюджетным поступлениям. Надеюсь, мы выполним прогноз, предусмотренный в обновленном госбюджете».

Отметим, что 30 июня на пленарном заседании Милли Меджлиса были утверждены изменения в законопроект «О внесении изменений в госбюджет на 2017 год».

Согласно изменениям, доходы госбюджета планируется увеличить на 511 млн. манатов или 3,1% до 16,766 млрд. манатов, расходы — на 1041,0 млн. манатов или 6,2% до 17941,0 млн. манатов.

Согласно прогнозу, по линии Минналогов в госбюджет дополнительно поступят 135 млн. манатов. Также предусматривается привлечение дополнительных средств по линии Гокомтаможни – 50 млн. манатов. Прибыль Центробанка Азербайджана в размере 250 млн. манатов также будет включена в госбюджет.