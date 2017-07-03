Россия не намерена вступать в навязываемую ей извне гонку вооружений. Более того, ни один агрессор не рискнет развязать войну против России, уверен вице-премьер этой страны Дмитрий Рогозин.

Рогозин отметил, что Россия по количеству кораблей и самолетов не может сравниться с совокупным потенциалом НАТО. Тем не менее, Россию не удастся спровоцировать на вступление в разорительную гонку вооружений, заверил Рогозин.

Вице-премьер выразил уверенность в том, что ни один агрессор и так не решится напасть на Россию.

«Эффективность применения наших вооруженных сил на основе принципа оборонительной достаточности такова, что гарантирует, что ни один агрессор не рискнет развязать агрессивную войну против нашей страны», — заявил Рогозин в интервью РИА Новости.