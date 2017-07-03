В России обнаружена могила погибшего во времена II Мировой Войны азербайджанского солдата.

Абдул Гейдар оглу Оруджалиев погиб во время боев на хуторе Нещадимовском Славянского района Краснодарского края в 1943 году, пишет портал nrnews.ru.

Солдата похоронили на хуторском кладбище местные жители Акулина Гавриловна Савченко со своей семилетней дочкой Раисой. Девочка все эти годы охраняла могилу солдата.

В результате расследования в этом году было установлено, что неизвестным солдатом является А. Оруджалиев. Было принято решение перезахоронить его в братскую могилу на хуторском кладбище. В церемонии похорон приняли участие официальные лица края.

Компетентные органы Азербайджана были проинформированы в связи с произошедшим.