30 июня в Праге, в своей автомашине найден мертвым азербайджанский бизнесмен Рашад Гафаров, сообщило радио «Свобода».

По информации местного телеканала «Nova TV», на теле убитого были ножевые раны, а само преступление случилось днем. Местная полиция пока давало комментариев по данному вопросу.

B консульстве Азербайджана сообщили, что получили от полиции устную информацию о случившемся 30 числа.

Сообщается, что Гафаров возглавлял фирмы под названием «Tern Transport & Trading CZ». Гафаров также владеет еще рядом транспортных и сервисных компаний — «CLS-Cargo s.r.o», «Oriental Petroleum Ltd» и др.