Французская прокуратура предъявила обвинения 23-летнему местному жителю за подготовку покушения на президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что мужчина был арестован 29 июня после переписки на одном из игровых сайтов, где сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения на Макрона во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля.

На допросе он рассказал о своих националистических взглядах, а также заявил о планах атаковать представителей национальных меньшинств во Франции.

В прокуратуре отметили, что мужчина, судя по всему, действовал в одиночку.