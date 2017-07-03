Российский общественный деятель Александр Проханов по итогам визита в Азербайджан опубликовал в газете «Завтра» статью «Баку — древо жизни. Новая азербайджанская цивилизация строится на симфонии всех народов, культур, языков, традиций».

Minval.az приводит текст статьи без изменений:

«Как из малого семени, упавшего в плодородную почву, вырастает огромное дерево, выпуская ветку за веткой, образуя крону, покрываясь бутонами, которые распускаются в пышные цветы, — точно так же, по тому же вечному закону природы, рождается новое государство.

Я приехал в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева и жадно, с громадным интересом наблюдал рождение этого нового, на берегу лазурного Каспия, государства. В основе этого государства — его прародитель, его творящий дух, его рачительный садовник, легендарный Гейдар Алиев. Тот, кто был сильным, удачливым советским политиком, опытным аппаратчиком, дипломатом, генералом спецслужб, постигшим грандиозный опыт управления советским государством. После опалы, он вернулся в Баку в трагический час: Азербайджан умирал, не успев родиться. «Народный фронт», отобравший у коммунистов власть, мучил страну безумными реформами, неспособностью управлять, неумением воевать.

Теряя в Карабахе один район за другим, Азербайджан сотрясался, был готов распасться на части, в нём хозяйничали дилетанты, жулики, безумцы. В этот хаос врезался Гейдар Алиев. Своей волей, тонкой стратегией он укротил безумный «Народный фронт». Остановил наступление армянских войск, которые были готовы подойти к окраинам Баку. Гейдар Алиев стал тем камнем, на котором начало воздвигаться новое государство — Азербайджан.

Сегодня образ Гейдара Алиева, сохраняющий все его земные черты, обретает характер сказа, легенды, мифа, собирает в себя всю историческую память народа, его мечту о будущем. Великолепен построенный в Баку Центр Гейдара Алиева. Это — не просто мемориал, это — подобие храма, святилище, туда приходят бакинцы поклониться своему незабвенному лидеру.

Подавив разрушительный хаос, закрепив территорию структурами власти, Гейдар Алиев, а вслед за ним его сын Ильхам Алиев, стали собирать духовный фундамент страны. Поэты, певцы, историки, философы, религиозные деятели — все, в ком сберегались духовные смыслы страны, её глубинные истоки, её устремления в грядущее, все они, собранные вместе: и живые, и те, кого уже нет, — вещают народу о неповторимости его страны, неповторимости его исторической судьбы. Они объясняют, почему Господу было угодно создать этот народ, наделить его морем, горами, горячей пустыней и цветущими лесами, одарить несметными богатствами нефти, зажечь над ним негасимую небесную лазурь.

Я возлагал цветы к могилам видных музыкантов и поэтов и чувствовал, как их талантами взращивается молодое государство. У всякого государства есть свои герои и мученики, есть пантеон героев, отдавших жизнь за страну. Здесь, в Баку, царит культ героев. Когда распадался Советский Союз, когда билось в страданиях обессиленное красное царство, советские танки вошли в Баку. Кровь обагрила бакинские улицы. И она, эта кровь, была последней кровью умирающего советского государства и первой кровью, пролитой за новую, рождавшуюся в муках страну.

На Аллее шахидов я укладывал розы на могильные плиты и этим самым скорбел о жертвах того чудовищного распада, в котором я столько раз сам был обрызган слезами и кровью.

Растущее государство нуждалось в деньгах. Эти деньги давала нефть — та самая нефть, к которой в своё время тянулись руки богачей Нобелей. К которой стремились танковые колонны фашистов. Нефть, которая питала моторы могучей советской индустрии. Теперь эта нефть оказалась достоянием новой страны. Власть не раздала нефть любимчикам из частных компаний. Не распылила нефтедоллары, превратив их в богатства предприимчивых и лукавых дельцов. Прибыль нефтяных компаний была направлена на создание новых дорог, аэродромов и портов, на возведение новой столицы.

Баку всегда был прекрасным городом у лазурного моря: с дыханием старины, с очаровательным восточным укладом, со старинными улочками, древними цитаделями и караван-сараями. Теперь же столица должна была олицетворять устремлённое в будущее новое государство, его идею, его футурологию, его стремительный взлёт. Лучшие архитекторы мира приехали в Баку со своими проектами — и город расцвёл фантастическими зданиями: стеклянными лепестками, хрустальными башнями, светящимися небоскрёбами. Ночью Баку с самолёта похож на пылающую радугами лампаду. Днём, среди новых проспектов и стадионов, кружится голова от бесчисленных переливов этих прекрасных сооружений, превративших современный Баку в город будущего.

Государство создавало силовые структуры. Во времена «Народного фронта» у Азербайджана не было армии — были хаотические, плохо вооружённые группы, которые не выдержали удара оснащённых армянских частей. Теперь же, используя доходы от нефти, государство построило новую армию: регулярную, с блестящим офицерским корпусом, оснащённую самым современным оружием. Эта армия показала боеспособность в недавних весенних боях в районе Нагорного Карабаха, эта армия отбивала у армян захваченные ими районы. Часть этих земель была отбита. Наступление было остановлено по настоянию Москвы.

Органы МВД положили предел беззаконию. В одночасье были обезврежены все воры в законе, разгромлены все преступные группировки. И сегодня в государстве нет бандюков, которые отнимают у граждан имущество, сидят на финансовых потоках, творят произвол на улицах. Выходите ночью на бакинские улицы, гуляйте, танцуйте на дискотеках, вкушайте в уютных бесчисленных ресторанчиках, изобилие которых поражает и радует. Не оглядывайтесь по сторонам, не бойтесь нападения сзади — здесь больше нет ни насильников, ни убийц. Женщины не прячут под паранджой свои прекрасные кавказские лица, свои пунцовые губы и сияющие глаза.

Как выстраивать внутреннюю политику нового государства? Как обойтись с той пестротой народов, культур и верований, которое составляет сегодняшнее азербайджанское общество? Как сделать так, чтобы в этой пестроте разноголосых языков не потерялась государственная идея страны, азербайджанская мечта, азербайджанский выбор?

Украинцы, породив чудовищную драму, ненависть и гражданскую войну, строят украинское государство, подавляя другие, живущие на Украине, языки и народы, главным образом — русских. Русофобия, нападки на русский язык, на русские организации, выкорчёвывание из памяти украинца всё, что связано с великим славянским братством, с недавней советской историей. Этот путь изначально был отвергнут в Азербайджане. Здесь новая азербайджанская цивилизация строится на симфонии всех населяющих Азербайджан народов, культур, языков, традиций. Русские, коих сегодня здесь огромное множество, учат в русских школах своих детей. Баку говорит на русском. Отношение к русским особое, бережное. Политическому, экономическому и культурному союзу с Россией отводится ведущая роль. Следуя заветам первого президента Гейдара Алиева, сегодняшняя идеология нового государства строится не на противопоставлении, а на гармонии. Советское прошлое сочетается с новым постсоветским настоящим, память о великой Победе и великих советских стройках бережно сохраняется.

Исламский Азербайджан исключает религиозный экстремизм, здесь не нашли приюта исламские радикалы, которые в других местах превращают страны и территории в очаги нескончаемых войн, ненависти и пролития крови.

Внешняя политика Азербайджана строится на том же принципе гармонии. Новое государство возводится среди мощных цивилизаций Востока. Прекрасные отношения с Турцией. Эти отношения сделали Азербайджан посредником в дни мучительного конфликта Анкары и Москвы, который исчерпан и теперь Россия вместе с Турцией способствуют установлению мира на Ближнем Востоке.

Иран, с его древней шиитской цивилизацией, является партнёром современного Азербайджана. Разговаривая с азербайджанскими писателями, политиками и философами о сущности азербайджанской души, о содержании азербайджанской мечты, ещё до конца не высказанной, я часто слышал мнение, что роль Азербайджана среди множества других государств и народов — творить гармонию, создавать баланс интересов, быть примиряющей силой среди конфликтов, складывать множество народов в сложное симфоническое единство.

А как же Карабах, а война? А продолжающиеся перестрелки на линии сопротивления? Похоронки, которые по-прежнему приходят в азербайджанские семьи? Эта длящаяся десятилетиями война ожесточает сердца, питает души ненавистью и неприязнью. Эта война есть величайшая драма сегодняшнего Азербайджана. Эта драма создаёт в азербайджанском обществе постоянное напряжение, постоянную мобилизацию, постоянный стимул к совершенствованию государства.

Азербайджанцы по природе своей — миролюбивый, весёлый народ, нацеленный не на войну, а на торговлю, не на схватку, а на дружбу и примирение. Теперь же, в новой стране среди авангардной архитектуры, под воздействием новых исторических и культурных задач, под давлением постоянной мобилизации, создаётся новая азербайджанская нация — многонациональная, творческая, в сознании которой лежит идея неповторимости своего народа, которому выпала историческая миссия демонстрировать расколотому, безумному миру пример гармонии и согласия.

Я видел, как трудятся на нефтяных платформах нефтяники. Как разливают в огромные сосуды вино виноделы. Как читают свои стихи молодые поэты. А в молоканской русской деревне Ивановка, что под Шамахой, в деревне, откуда вышли мои молоканские предки, я сидел в застолье с круглолицыми, крепкими и трудолюбивыми молоканами, они угощали меня молоканской лапшой и божественными древними песнопениями.

Изборский клуб намерен открыть в Баку своё отделение. Отношения русских и азербайджанских интеллектуалов становятся всё теснее, а русское направление азербайджанской политики становится стратегическим. Об этом я говорил в длительной беседе с президентом Ильхамом Алиевым и его очаровательной супругой, первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой. И теперь в Москве среди наших русских дел, неурядиц и свершений, среди нашей русской вековечной работы по сбережению и взращиванию государства российского, я знаю — у России на Кавказе есть друг. И я мечтаю вернуться на берег синего Каспия, поднять сверкающий бокал с вином за молодое азербайджанское государство».