1 июля пожилая женщина оставила внуков – двух девочек и одного мальчика – в парке Зорге с сумкой, где были документы на детей, а также немного хлеба.

«Документы отдадите тем, кто вас найдет, а хлеб будете есть, если проголодаетесь», — сказала им на прощание бабушка.

Детей действительно нашли: сотрудники 20-го отделения полиции передали несчастных перепуганных малышей в Реинтеграционный центр при НПО «Союз детей Азербайджана».

Как сообщила 1news.az председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, комментируя эту чудовищную историю, два года назад родители этих детей развелись, и отец все это время уклонялся от алиментов.

— Мужчину объявили в розыск. Ходили слухи, что он уехал в Россию, но на самом деле он до сих пор в Азербайджане, просто скрывается. Мать же детей ведет, мягко говоря, разгульный образ жизни. Недавно она написала официальное заявление о том, что двоих из трех детей она разрешает матери отдать в интернат с условием, чтобы их забирать по выходным. Но само заявление составлено неправильно, кроме того, когда в семье трое детей, в заявлении отмечают всех троих. Но в любом случае, с этим заявлением матери детей их бабушка должна была поехать в Агсуинский район, где они все официально зарегистрированы, и обратиться в органы исполнительной власти. Это необходимо для того, чтобы специальная комиссия дала официальное постановление о том, что этих детей можно разместить в государственные детские учреждения. Но… бабушка предпочла избавиться от внуков одним разом, и просто привезла их в парк Зорге, где и оставила. Сказав на прощанье – мол, сидите и ждите тех, кто вас найдет, — рассказывает К.Агазаде.

По словам К.Агазаде, дети попали в шелтер в ужасном состоянии:

— Они были морально подавлены и очень испуганы, мальчик, например, до сих пор держится очень отстраненно. Дети были грязные, в оборванной одежде, голодные, у них были вши. В шелтере их сразу же обрили, обработали медикаментами, искупали, переодели. Всю их старую одежду, а, вернее, лохмотья, мы сожгли, — рассказывает К.Агазаде.

По словам Кямали ханум, детям 3, 5 и 7 лет. Мальчика женщина, которая называет себя матерью этих детей, решила «официально» пока оставить у своей матери. Однако по факту отказалась от всех, бросив их на попечение бабушки и убежав из дома с новым «другом».

В настоящее время ее разыскивают.

— Мы ищем ее не для того, чтобы взывать к ее совести или материнским чувствам – как видно, их у нее нет. Нам необходимо найти ее, чтобы официально оформить ее отказ от детей, с тем, чтобы их могли разместить в детские государственные учреждения. Пусть откажется официально от детей! Государство от них не отказывается.

Я в последнее время вообще прихожу к мнению, что мы слишком часто жалеем подобных людей, делая скидку на то, что им трудно жить из-за материальных проблем. Но материальные проблемы в данном случае ни причем, тут дело, скорее, в отсутствии каких бы то ни было моральных ценностей у этой женщины. Таких родителей надо сразу же лишать родительских прав.

В сумке, которую бабушка оставила с детьми, были не только документы, но и фотография их матери с каким-то мужчиной. Мы не знаем, с ним ли она убежала на этот раз, поэтому не имеем права публиковать его фотографию. А вот фотографию матери несчастных детей мы публикуем с просьбой ко всем согражданам сообщить органам полиции, если они где-то увидят эту женщину, — заключила К.Агазаде.