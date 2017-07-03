Как уже сообщалось, вчера умерла видная танцовщица и балетмейстер, основатель Государственного танцевального ансамбля, кавалер ордена «Шохрет» Хумар Зульфугарова.

По информации порталу Vesti.az со ссылкой на внука покойной Эльдара Зульфугарова, хотя семья немедленно после случившегося обратилась в Министерство культуры и туризма, до сих пор из этого учреждения не сообщали, где состоится церемония прощания и когда покойная будет предана земле: «Хумар Зульфугарова должна быть похоронена на Аллее почетного захоронения, но мы похороним ее на своем кладбище. Очень неприятно такое неуважение к человеку искусства. Нам сказали — ждите, вас известят, но ведь сейчас лето, из-за жары тело усопшей нельзя долго держать дома. Мы сделали укол для замедления разложения тела, но и это не помогает».

Между тем, как сообщил СМИ руководитель отдела информации и по связям с общественностью Минкультуры и туризма Вугар Шихмамедов, Х.Зульфугарова не будет похоронена на Аллее почетного захоронения.

«Решение об этом не было принято», — сказал он.