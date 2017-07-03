Экс-глава Исполнительной власти Ясамальского района Баку Ибрагим Мехтиев прокомментировал свое увольнение. В интервью порталу Olke.az И.Мехтиев сказал, что благодарен главе государства за принятое решение.

«Будучи чиновником, я всегда выполнял данные мне поручения. Но кто-то предоставил главе государства неверную информацию обо мне. В результате этого господин президент освободил меня от должности соответствующим распоряжением. Но глава государства правильно сделал, что освободил меня от должности. Спасибо ему за это, долгих ему лет жизни», — сказал он.

И.Мехтиев также поделился своими планами на будущее. По его словам, он намерен отдыхать у себя дома.

Напомним, что в субботу Ибрагим Мехтиев был уволен с должности главы Ясамальского района Баку по распоряжению президента Ильхама Алиева. Помощник президента Али Гасанов заявил, что И.Мехтиев был наказан за самовольное решение о сносе мечети Гаджи Джавад на территории «Советской».