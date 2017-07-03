Беременная женщина стала случайной жертвой потасовки со стрельбой

Бразильские медики спасли жизнь новорожденному. который получил пулевое ранение, находясь в утробе матери. Об этом пишет портал life.ru.

Сообщается, что находящаяся на последнем месяце беременности 29-летняя Клаудинейа дос Сантос Мелос получила огнестрельное ранение в потасовке. Пуля угодила в низ живота, задев ребенка. Женщина была доставлена в больницу. Ее ребенок, которого назвали Артур, появился на свет с помощью кесарева сечения. По словам медиков, пуля попала р крохе в лёгкие, разорвала часть его уха и вызвала повреждение спинного мозга.

Ребенок чудом выжил и находится под наблюдением врачей, которые говорят, что малышу предстоит перенести ряд операций после того, как он окрепнет. Состояние его матери стабильно.

В результате инцидента, в котором пострадала беременная женщина, правоохранителями задержаны три человека.