Отменены конкурс и тестовый экзамен на замещение таких должностей госслужбы, как делопроизводитель, курьер, архивный регистратор, лифтер, водитель и пр.

Об этом в понедельник сказал Trend завотделом по правовому обеспечению и человеческим ресурсам аппарата Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Вугар Аскеров.

По его словам, в связи с этим в закон «О государственной службе» повторно внесены изменения.

Согласно новым изменениям, отныне лица, желающие работать на вспомогательных должностях в государственных органах, не будут сдавать тестовый экзамен и проходить собеседование. Прием на эти должности будет проводиться в прежнем порядке.

Согласно прежним изменениям, которые были внесены в закон «О государственной службе», для приема на такие позиции, как делопроизводитель, курьер, архивный регистратор, лифтер, водитель и пр. в государственные органы, включая госорганы высшей категории, кандидаты должны были участвовать в конкурсе.