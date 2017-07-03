В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова показания дали свидетели.

Свидетель Эюб Абдулазимов отметил, что является вынужденным переселенцем из Шушинского района и знает А.Лапшина по его статьям в прессе: «У меня в Шуше есть недвижимость. Это земли моих предков. Лапшин же поехал в Карабах и представил мою Родину как независимое армянское государство. Это азербайджанские земли. Армяне захватили в Шуше мою недвижимость. Никто не вправе нарушать государственные границы Азербайджана. Прошу наказать Лапшина как он того заслуживает».

Свидетель Фахраддин Сафаров также сказал, что проживал в Шуше до ее оккупации и имел там большую собственность. По его словам, А.Лапшин оскорбил достоинство всех азербайджанцев: «Мой прадед также родился в Шуше. Эти земли являются исконной территорией Азербайджана. Я сообщил СМИ, что Лапшин делает антиазербайджанские заявления. Я участвовал в боях в Карабахе. Был свидетелем того, как армяне изнасиловали 6-летнюю девочку. Лапшин, защищая оккупантов и агрессоров, нарушает права азербайджанцев. Он должен признать, что нарушил закон».

Затем судья отметил, что по делу осталось заслушать 3 свидетелей.

Судья отметил, что мать А.Лапшина также хочет дать показания. Возможно, это произойдет на следующем процессе.

Процесс состоится 6 июля.