Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу рассказал об изменениях в двусторонних отношениях России и Азербайджана за 20 лет.

«20 лет в современном мире — довольно серьёзный срок. За это время произошли большие изменения практически во всех регионах. Ну, а постсоветское пространство, где развернулись исторические процессы развития национальной государственности, претерпело и вовсе разительные изменения. Конечно, Азербайджан 1990-х гг., да и Россия того периода — это далеко не то, что мы видим сейчас. За минувшие годы обе наши страны прошли большой путь развития от преодоления кризисных последствий распада СССР до выработки новых моделей развития, ориентированных в будущее. На этом пути мы не раз находили успешные формы сопряжения наших интересов, оказывали друг другу поистине добрососедскую поддержку. Так, например, Азербайджан не поддержал санкционную политику по отношению к России и внёс весомый вклад в обеспечение российских потребителей свежими овощами и фруктами, хотя это привело к некоторому росту цен на внутреннем рынке», — отметил он в интервью ТАСС.

Кроме того, Полад Бюльбюльоглу отметил неэффективность Минской группы ОБСЕ:

«Как мы видим, институт тройного сопредседательства Минской группы ОБСЕ, действующий с 1997 г., до сих пор не привёл к искомому итогу – началу процесса устранения военных последствий конфликта и его политического разрешения.

Как постоянно подчёркивается Азербайджанской стороной, время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало. Существующий статус-кво, характеризующийся продолжающейся оккупацией территорий Азербайджана, неприемлем. На это указывали и главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях 2009−2013 гг. То есть ныне следует обеспечить условия для продолжения субстантивных переговоров с намерениями достичь реальных результатов, для чего необходима политическая воля. Подчеркну ещё раз, что переговоры должны носить предметный характер. Это как раз тот случай, когда важен результат, а не процесс».

Также посол рассказал о том, какие экономические перспективы в строительстве Международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» видит для себя Азербайджан:

«Азербайджан исторически располагался на пересечении путей, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Сегодня наша страна также рассматривает крупные коммуникационные проекты как возможность развивать собственную экономику, при этом способствуя развитию экономик стран-партнёров. В этой связи МТК «Север — Юг» вызывает большой интерес в Азербайджане. На нашей территории выполнены все работы, необходимые для соединения железнодорожных сетей России, Азербайджана и Ирана. Идёт расширение автодорожной инфраструктуры, обслуживающей этот вектор».