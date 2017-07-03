Армения кипит от негодования: на днях в порт Баку поступила новая партия российского вооружения. По информации Министерства обороны Азербайджана, «плановые поставки новейшей военной техники» из РФ осуществлены в соответствии с межправительственным соглашением сторон, и вся «большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону». То есть в зону карабахского и армяно-азербайджанского конфликтов. Об этом пишет российское издание «Росбалт».

««Как же так?» — вопрошают в Ереване, хотя здесь все давно прекрасно знают о 5-миллиардной, в долларах США, сделке по продаже российского вооружения Азербайджану. Но свершившийся, да еще и растиражированный факт всегда впечатляет больше, чем зафиксированное на бумаге и скрепленное печатью.

Минобороны Азербайджана не уточняет, какое именно смертоносное оружие причалило к бакинскому порту. Но азербайджанские СМИ дали почти полный и, к тому же, проиллюстрированный отчет, чем именно пополнился военный арсенал страны. О номенклатуре вооружения пишет уже и зарубежная пресса. Речь, в частности, идет о дюжине противотанковых управляемых ракетных комплексов «Хризантема-С», сопутствующей им технике и ракетах.

По главы Минобороны Армении Вигена Саркисяна, любые поставки вооружения Азербайджану могут рассматриваться только в отрицательном ключе, поскольку страна эта «непредсказуемая, и в ней отсутствуют демократические механизмы контроля». По его утверждению, Азербайджан не сможет решить политические вопросы военным путем, поскольку война нанесет невосполнимый ущерб экономике этой страны. Он «утешил» соотечественников, возмущенных «двурушничеством» России, тем, что она продает вооружение Армении «по внутренним ценам».

А замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян заявил, что в вопросах безопасности Армения, в первую очередь, должна рассчитывать на себя, и «лишних ожиданий иметь не нужно». В переводе с дипломатического языка это означает намек на то, что в случае войны с Азербайджаном на РФ не стоит особо рассчитывать. «Мы должны строить нашу внешнюю политику с Россией и другими партнерами, исходя из имеющейся реальности», — сказал он. На вопрос журналистов, возможны ли широкомасштабные военные действия в зоне карабахского конфликта, Кочарян ответил, что Армения «должна быть всегда к ней готова». По его словам, Азербайджан «может пойти на любые шаги».

«Спасибо, «союзничек»!» — пишет Armenian Report, комментируя поставки российского вооружения Азербайджану. В свою очередь агентство «Новости — Армения» приводит высказывание публициста Дениса Дворникова: «Какой же редкий изощренный цинизм — отправлять партию оружия врагам своего союзника на корабле, названном именем Рахманинова. Отправляли бы на каком-нибудь своем «Комсомольце» или «Дзержинском». Медиаэксперт Самвел Мартиросян вопрошает: «Сколько ещё запланировано кораблей и «цветов» для бакинцев?»

А политический обозреватель Арман Абовян пишет, что русские политики не понимают, что «рано или поздно это русское оружие будет стрелять и по русским солдатам», поскольку Азербайджан «долго играть в «братство» не может». По его мнению, необходим такой формат межгосударственных отношений с Россией, при котором России было бы не выгодно играть на стороне врагов Армении: «Собственно, только так можно решить вопрос».

Армянские эксперты говорят, что Азербайджан рассчитывает получить от России еще 100 единиц танков Т-90, и усиленно приобретает израильские многофункциональные противотанковые ракетные комплексы «Спайк». И это — только часть азербайджанского сегмента гонки вооружений. Значительная доля армянского экспертного сообщества настаивает на том, чтобы власти страны пересмотрели свое отношение с Россией, поскольку иначе как «вражеским» к Армении назвать его трудно.

Сейчас в Ереване мало у кого поворачивается язык утверждать, что Россия своими военными поставками в Азербайджан делает хорошее дело — пытается сохранить баланс сил в регионе. Вывод — следует искать такого союзника, который бы не поставлял Азербайджану смертоносного оружия и взял армян под свою защиту. Но в таком случае возникает вопрос: кто, кроме России, будет продавать Армении что-либо типа «Искандеров» и «Смерчей», да еще по «внутренним ценам»? Здесь же отметим, что «Искандеры» есть на вооружении только у России и Армении — своего рода «эксклюзив».

Если рассматривать самый «мягкий» вариант в контексте российских военных поставок обеим странам, практически находящимся в состоянии войны — дескать, Москва руководствуется коммерческими соображениями и сохранением баланса сил, — так что можно сказать про Азербайджан? Либо то, что он запугивает Армению приобретением несущими смерть «Хризантемами», как это недавно сделал Ереван, демонстрируя Баку свои «Искандеры»; либо он, тот есть Азербайджан, всерьез готовится к войне, причем, не санкционированной Россией. Последняя пока никак не может справиться ни с внутренними проблемами, ни с внешними, включая продление против нее санкций, Сирию, Украину, «нарастающую угрозу» со стороны НАТО, и т. д. Так что ей явно не до войны на Южном Кавказе.

Что касается веры Армении в то, что «Запад нам поможет». Но до сих пор Минская группа ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта сделать ничего не сумела, поскольку и Баку, и Ереван откровенно не идут на компромиссы. Казалось, их чему-то научила четырехдневная апрельская война, но на деле к общей философии урегулирования она не привела. И Россия тут, как видно, тоже бессильна: она только «начиняет» вооружением противные стороны, зарабатывая на них большие деньги, но принудить их к варианту поэтапного урегулирования не может.

Как сказал глава МИД России Сергей Лавров перед последней встречей сопредседателей Минской группы (Россия, США, Франция), «Договоренности относительно урегулирования карабахского конфликта в разных форматах многократно находились на грани согласования, но то у одной, то у другой стороны возникали инстинкты недоверия… Но нужно продолжать работать».

Конечно, нужно, однако не на фоне же оголтелой гонки вооружений? Выстрелить способно висящее на стене ружье, не говоря уже об «Искандерах», «Смерчах», «Хризантемах» и прочей смертоносной «флоре», несмотря на уверения России, что «так надо для баланса сил», который, по сути, убивает поступательное развитие политической логики мирного урегулирования и подрывает авторитет Москвы в глазах армян до его полного неприятия.

Строго говоря, авторитет этот не укрепляется и в Азербайджане — несмотря на «ура!» в честь прибытия российского вооружения, поскольку Баку удается проносить с Россией почти все, что он желает. Росту уважения это не способствует, но внешне все выглядит мирно и чинно: Россия — «друг, сосед, партнер». Официально это не подвергается сомнению: слишком велика азербайджанская диаспора в РФ, и слишком непредсказуема региональная политика Москвы.

В общем, Россия последними поставками вооружения в Азербайджан оттолкнула от себя Армению дальше, чем когда бы то ни было. И дальше, чем того требовал текущий политический момент. Ереван, естественно, мечется, и пытается «вербовать» себе друзей, но тщетно. В этом смысле Россия рассчитала правильно: Армения от нее пока никуда не денется.

Это, конечно, приведет к некоторым катаклизмам на Северном Кавказе, но России не впервой усмирять свой мятежный регион. А для Армении пока складывается откровенно проигрышная ситуация», — пишет «Росбалт».