В минувшее воскресенье, в День сотрудников полиции Азербайджана, в Шабранском районе произошел трагический случай — покончил с собой сотрудник органов внутренних дел. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Во дворе собственного дома повесился житель города Шабран Вюсал Джабиев, 1979 года рождения. Мужчина работал в Главном управлении охраны МВД АР и отвечал за охрану водопровода на территории Шабранского района. Джабиев воспитывал двоих детей, старшему из которых 15 лет.

Что касается причины суицида, то согласно предварительной версии, Джабиев повесился из-за накопившихся у него денежных долгов. По словам супруги Джабиева, давшей показания следствию, в ночь с 1 на 2 июля они сидели вместе за столом и пили чай. В три часа ночи супруги пошли спать. Утром женщина проснулась и вышла во двор, чтобы посмотреть, чем занят муж. Как только она открыла дверь, перед ней предстала страшная картина.

Следствие по факту продолжается.