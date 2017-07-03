Сегодня в 12.25 был отпущен задержанный несколько дней тому назад журналист Эльчин Захироглу. Об этом газете «Ени Мусават» сообщили его родные.

Напомним, что главный редактор сайта «BakiPost» Эльчин Захироглу был задержан утром 1 июля сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел.

Отмечается, что он получил взятку от сына депутата Эльмиры Ахундовой — Хабиба Ахундова. Об этом предприниматель сам сообщал СМИ.

Однако друзья журналиста отметили, что произошло какое-то недопонимание или подстава, и правда выяснится в скором времени.