Необычный инцидент был заснят камерой мобильного телефона одного из автомобилистов, который вместе с вазовской «Приорой» пересекал границу в Южном Дагестане, сообщает портал rusargument.ru.

В багажнике одного из стоящих перед шлагбаумом автомобилей сидела пожилая женщина, которая спокойно общалась с пограничниками. Несмотря на нарушение ПДД, ни водителю, ни бабушке никто не сделал замечаний и вскоре «Приора» спокойно продолжила свой путь.

Предположительно пересекалась граница с Азербайджаном, но в какую сторону, не уточняется.