Экспедиционная группа под руководством заместителя директора по научной части Института археологии и этнографии НАНА, кандидата исторических наук Наджафа Мусеибли в мае-июне провела археологические раскопки в относящемся к периоду раннего халколита — первой половине IV века до н.э. поселении Галаери, которое расположено на территории Габалинского международного аэропорта.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Института археологии и этнографии НАНА, исследования показали, что это относящееся к Лейлатепинской археологической культуре поселение тесно связано с цивилизациями Передней Азии, в частности Восточной Анатолии, а также это является доказательством того, что в первой половине IV века до н.э. из этой территории в Азербайджан массово переселялись люди.

Во время последних раскопок в Галаери были обнаружены большие полувырытые места и внутри них неглубокие колодцы. Там были обнаружены остатки лампы, которые относятся к периоду халколита, что считается рекой находкой.

В институте сказали, что структура и находки дают основание предполагать, что это место являлось молельней древних народов: «К одной из интересных можно отнести обнаружение формы, изготовленной из глины, которая использовалась в древней металлургии. Эта форма, предназначенная для металлических слитков, является самой древней находкой на Кавказе. Второй такой большой находки, относящейся к периоду халколита, пока неизвестно. Обнаружение этой формы показывает, что еще 6 тысяч лет назад жители Галаери развивали металлургию, весьма вероятно, отвозили металлические слитки на Ближний Восток и занимались торговлей металлом. В Галаери во время раскопок были обнаружены могилы детей в глиняных сосудах, гончарная печь, тысячи фрагментов глиняной посуды, орудия, изготовленные из костей и различных камней и т.д. Все это говорит об образе жизни, сельскохозяйственной деятельности народов, проживавших в период халколита на территории современного Азербайджана».