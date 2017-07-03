4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-27°, днем 34-39° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 34-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 24-25°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, местами 42° тепла, в горах ночью 16-21°, днем 28-33° тепла.