Редакция газеты, в которой была опубликована статья, уже принесла извинения монарху, однако тот принимать их не захотел.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд призвал уволить обозревателя местной газеты Al-Jazirah из-за статьи, в которой журналист наделил монарха богоподобными атрибутами, передаёт Reuters.

Как сообщается, колумнист в одном из своих материалов описал короля терминами, вызывающими в исламской религии ассоциации с богом. Аль Сауду это настолько не понравилось, что он потребовал отстранить журналиста от работы. По информации местных СМИ, «король был поражён фразами, которые использовались в колонке».

Позже редакция газеты принесла официальные извинения, указав, что фразы, которые использовал автор статьи, «неприемлемы».

— Этот случай встревожил нас, мы не принимаем это и не оправдываем, понимая все риски и опасность, если мы отнесёмся к этому снисходительно, — говорится в сообщении газеты.

Тем не менее монарх никак не отреагировал на слова руководства издания. Reuters пишет, что указ короля должен быть выполнен в любом случае.