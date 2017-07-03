Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Н. заявила, что аргентинская футбольная знаменитость Диего Марадона якобы пытался над ней надругаться. Об этом сообщает Лайф.

Девушка сказала, что пришла в элитный петербургский отель в компании известного футболиста и ещё нескольких представительниц прекрасного пола. Через полчаса после приезда Екатерина подняла в номере шум и заявила, что Марадона до неё якобы домогался.

По словам петербурженки, вместе со спортсменом они выпили, потом он пытался снять с неё платье. Девушка говорит, что возмутилась и представители Марадоны предложили ей покинуть номер. Чтобы вывести, а точнее вынести, из номера полураздетую даму, работникам отеля пришлось звать охрану.

Екатерина продолжает настаивать в полиции и на том, что Марадона должен перед ней извиниться. Она представилась журналисткой и заявила, что пришла взять интервью.