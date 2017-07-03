«Я не хотел бежать в турецкий «Бурсаспор» как трус».

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по футболу заявил в интервью «Вечернему листу». Хорватский эксперт отметил, что трудился на совесть, и они добились скачка. Он отметил, что до истечения срока контракта в декабре будет работать в Азербайджане.

Отметим, что Роберт Просинечки заключил 3-годичный контракт с АФФА в декабре 2014 года. Хоть руководство «Бурсаспор» хотело взять его главным тренером, переговоры для «аллигаторов» не дали положительного результата.