В январе-мае 2017 года Азербайджан экспортировал в Грузию продукцию на 252,83 миллиона долларов, что на 35,6 процента больше, чем в аналогичный период 2016 года.

Как передает Тренд, это следует из отчета Национальной статистической службы Грузии.

По данным отчета, Азербайджан занимает с удельным весом в 8,6 процента (семь процентов в январе-мае 2016 года) третье место среди основных экспортеров в Грузию.

Лидером по этому показателю является Турция – 494,01 миллиона долларов (16,8 процента). На второй позиции расположилась Россия — 279,36 миллиона долларов (9,5 процента).

Согласно отчету, товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе-мае 2017 года составил 316,29 миллиона долларов. Удельный вес товарооборота Азербайджана с Грузией составляет восемь процентов от общего объема внешнеторговых операций этой страны.