Лейла Алиева отмечает свой день рождения

Алиева Лейла Ильхам гызы родилась 3 июля 1985 года в Москве.

В 2000 году она окончила школу и поступила в Европейскую школу бизнеса (ESB).

С 2006 по 2008 год Лейла Алиева училась в магистратуре МГИМО.

До 2010 года являлась председателем азербайджанского клуба в МГИМО.

С 10 мая 2007 года – глава представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ.

19 декабря 2007 года в Москве Лейла Алиева представила вниманию читателей глянцевый журнал «Баку».

8 мая 2008 года стала инициатором кампании “Справедливость для Ходжалы”.

С мая 2008 года является Генеральным Координатором Молодежного Форума ОИК по межкультурному диалогу.

18 апреля 2009 года Лейла Алиева была избрана председателем Азербайджанской молодежной организации России – АМОР.

С 2011 года – вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

В июле 2011 года Лейле Алиевой была вручена медаль «Терегги» за заслуги в сплочении проживающих за рубежом азербайджанцев и знакомстве мировой общественности с фактами об Азербайджане.

В октябре 2011 года Лейла Алиева представила в Лондоне англоязычную версию журнала «Баку».

В ноябре 2011 года в Нью-Йорке Лейле Алиевой была вручена почетная награда «Key to Life» –»Ключ к жизни» за активное участие в гуманитарных проектах, связанных с детьми.

22 ноября 2011 года Лейла Алиева получила сертификат и специальное удостоверение ООН.

12 сентября 2012 года Лейле Алиевой вручена награда «За заслуги перед Астраханской областью».

5 апреля 2013 г. по решению правления Организационного комитета Международной проектной олимпиады школьников «Охрана окружающей среды» Лейла Алиева была награждена Международным орденом Чести «За защиту экологической среды».

7 октября 2013 года распоряжением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Лейла Алиева награждена Орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

20 декабря 2013 года награждена Орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени и медалью «За заслуги перед Волгоградской областью».

В мае 2015 года Лейла Алиева удостоена звания посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за вклад в борьбу против голода и достижение таких целей, как обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельского, лесного и рыбного хозяйства и создание здоровых продовольственных систем.

20 октября 2015 года награждена медалью Пушкина Российской Федерации. 4 ноября 2015 года на приеме в честь Дня народного единства президент России Владимир Путин вручил медаль Пушкина Лейле Алиевой.

Имеет двух сыновей и дочь.