В Лос-Анджелесе поженились дочь российского бизнесмена Эльдара Османова и сын предпринимателя Альберта Авдоляна. Об этом сообщает kp.ru.



Бракосочетание Лолиты и Гаспара состоялось 1 июля в Dolby Theatre, где традиционно проходит церемония вручения премии «Оскар». Ведущими на свадьбе были Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостей развлекали Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

Собчак запостила в своем Instagram видео с выступлением американской певицы.

Сегодня я вела одно из самых красивых мероприятий ever😻❤ Потрясающий вечер с #ЛедиГага Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 2 2017 в 4:40 PDT

«Свадьба действительно выглядела роскошно. На лестнице, украшенной огромными [флористическими] композициями, гостей встречали скрипачи, которые исполняли классическую музыку», — пишет «Комсомолка». Платье Лолиты с «нереальным шлейфом струилось по лестнице».

Газета подсчитала, что услуги флориста обошлись примерно в полмиллиона долларов, а артистов — еще в два миллиона. Плюс аренда помещения, угощение, расселение гостей, платье невесты.

В качестве приглашений на свадьбу гостям доставляли черные кейсы со статуэткой «Оскара» внутри, набором игральных фишек, ручкой и «золотой» пластиной с именами новобрачных, датой и местом проведения церемонии. В чемодан также был встроен экран, на котором проигрывалось видеоприглашение.

Эльдар Османов — совладелец холдинга «Межрегионсоюзэнерго». Альберт Авдолян работает в сфере телекоммуникаций, Forbes оценивает его состояние в 800 миллионов долларов (данных по капиталу Османова найти не удалось).