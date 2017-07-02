В Армении нет запрета на импорт товаров из Азербайджана, просто это моральный вопрос. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил председатель Комитета государственных доходов Армении Вардан Арутюнян.

Касаясь случаев импорта в Армению азербайджанских товаров, он подчеркнул: «Я несколько раз говорил — это неправильно». На вопрос о том, если импорт азербайджанских товаров произойдет с соответствующими документами, без нарушений, будет ли действовать запрет, Вардан Арутюнян ответил: «Сугубо с эмоциональной точки зрения это неприемлемо. Сегодня эти люди понесли наказание».

Напомним, недавно по делам об импорте яблок, соды, соли из Азербайджана были задержаны сотрудники таможенной службы в Армении.