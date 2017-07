Как сообщает Associated Press, до этого на сирийской валюте были изображены исторические фигуры или фотографии Хафеза Асада, отца действующего лидера Сирии.

Губернатор Центрального банка Дурайд Дургам заявил, что новые банкноты поступят в обращение 2 июля.

#BREAKING — Largest banknote for #Syrian Pound introduced: 2,000 Syrian Pounds (worth $10USD), with Bashar al #Assad on, first note with him pic.twitter.com/xj1Bj2k5B1

