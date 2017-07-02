В официальном аккаунте CNN в «Твиттере» появился ответ на видео с «избиением» человека, вместо головы у которого логотип телеканала. В компании решили привести слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая несколькими днями ранее сказала, что американский президент Дональд Трамп не популяризирует и не пытается сделать модным насилие.

— Президент никоим образом никогда не популяризировал, не пытался ввести в моду и не поощрял насилие. А совсем наоборот, — сказала Сандерс. Источник: «Лайф».