Сборная Португалии одержала победу над командой Мексики со счетом 2:1 в дополнительное время матча за третье место Кубка конфедераций, который проходит в России.

Как передает АПА, на встрече, состоявшейся в Москве, присутствовало 42 659 зрителей.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Пепе (90-я минута) и Адриен Силва (104, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил защитник сборной Португалии Луиш Нету (54). На 106-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник португальцев Нелсон Семеду, на 112-й минуте вторую желтую карточку получил защитник мексиканцев Рауль Хименес. На 120-й минуте был удален главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио за споры с арбитром.

На 16-й минуте нападающий португальцев Андре Сильва не реализовал пенальти. Этот 11-метровый удар был назначен после использования главным судьей встречи Фахадом Аль Мирдаси системы видеопомощи арбитрам.

Лучшим игроком матча был признан голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа.

