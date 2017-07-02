В Китае назвали «неудачным» пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»). Об этом сообщил «Дождь» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Ракета со спутником «Шицзянь-18» была запущена 2 июля с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань. Как сообщает агентство, во время полета ракеты было замечено отклонение от нормы.
В Китае планируют провести специальное расследование в связи с этим инцидентом.
В стране второй раз запускают ракету-носитель такой серии.
Ракета-носитель «Чанчжэн-5» является самой мощной в Китае. Она может выводить на околоземную орбиту 25 тонн груза. Ракета работает на жидком кислороде и водороде.