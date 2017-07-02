В Китае назвали «неудачным» пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»). Об этом сообщил «Дождь» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Ракета со спутником «Шицзянь-18» была запущена 2 июля с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань. Как сообщает агентство, во время полета ракеты было замечено отклонение от нормы.

В Китае планируют провести специальное расследование в связи с этим инцидентом.

В стране второй раз запускают ракету-носитель такой серии.