Более половины избирателей США подозревают, что конгресс недобросовестно выполняет свою работу, передает RT со ссылкой на данные центра изучения общественного мнения Rasmussen Reports.

«60% избирателей в США полагают, что большинство членов конгресса готовы продать свой голос за деньги или за финансирование предвыборной кампании. Лишь 17% верят, что конгресс своими голосами не торгует», — говорится в сообщении.

Кроме того, 71% опрошенных считают, что возможность избираться в конгресс зависит от наличия денег.