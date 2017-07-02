Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Как сообщает «Анадолу», встреча началась во дворце «Тарабья» в Стамбуле в 15.15 по местному времени и продолжается за закрытыми дверями.