Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.
Как сообщает «Анадолу», встреча началась во дворце «Тарабья» в Стамбуле в 15.15 по местному времени и продолжается за закрытыми дверями.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.
Как сообщает «Анадолу», встреча началась во дворце «Тарабья» в Стамбуле в 15.15 по местному времени и продолжается за закрытыми дверями.
Дата: 2017/07/02 17:25
Раздел: Мир
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