Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил о планах Тегерана потратить порядка $300 млн на укрепление ракетной программы, передает «Интерфакс» со ссылкой на иранское агентство «Мехр».

«Порядка $300 млн были выделены на развитие ракетной программы, в то время как такая же сумма направлена спецподразделению Корпуса стражей исламской республики «Кодс», при отсутствии которых террористы уже правили бы в Дамаске и Багдаде», — приводит агентство слова Боруджерди.

Как отметил политик, целью такого шага стало противодействие Тегерана Вашингтону, который поддерживает террористические группировки.

«Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие группировки, как «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра», становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление», — считает Боруджерди.