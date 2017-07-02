На юге Лондона неизвестный въехал в толпу подростков.

Как сообщает ВВС, в результате инцидента погибла 16-летняя девушка, ещё шестеро подростков пострадали.

Отмечается, что виновник аварии скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.