Водители фуры, которая везла в Ростовом-на-Дону абрикосы из Азербайджана и перевернулась буквально за несколько километров на места назначения, не растерялись и устроили распродажу фруктов прямо на месте ДТП. «Моментально выстроилась очередь», – сообщают очевидцы изданию rostov.kp.ru.

Более-менее целые ящики уходили по 400 рублей – сразу, а те, где абрикосы сильно помялись, по 150 рублей за ящик.

Между тем, некоторые жители региона предполагают, как кто-то из числа купивших фрукты по дешевке тут же устроил бизнес и принялся продавать их на рынках в своих городах.

— У нас в Батайске на базаре ими торгуют по 100 рублей за килограмм – сразу на трех точках на прилавках лежат одинаковые помятые абрикосы, – рассказала Марина.

Кстати, авария произошла на том самом месте, где накануне, 1 июля, точно таким же образом слетел в кювет другой большегруз – правда, тогда распродажи его содержимого не устраивали.