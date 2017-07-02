Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт досрочно вышел из тюрьмы, где отбыл 16 месяцев за взяточничество. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на газету Haaretz. До мая 2018 года Ольмерт будет работать в благотворительной организации.

Полное наказание Ольмерта составило 27 месяцев. Оставшееся время до истечения реального срока Ольмерт будет работать в одной из двух волонтерских организаций — «Эзра Лемарпех», которая занимается медицинской помощью малоимущим, и «Лекет Исраэль», которая предоставляет им еду.

Кроме того, дважды в месяц бывший премьер-министр должен будет отмечаться в полиции. Ольмерт также будет проходить программу по реабилитации, подробности которой держатся в секрете.

Ольмерт занимал должность премьер-министра Израиля с 2006 по 2009 годы. Приговор за взяточничество и противодействие правосудию Ольмерту вынесли в 2014 году. Изначально его приговорили к шести годам тюрьмы, однако позднее сократили срок до полутора лет.