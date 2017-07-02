Главный редактор либеральной «ЭХО МОСКВЫ» Алексей Венедиктов, касаясь вопроса выдачи Белоруссией блогера Лапшина по запросу Баку, в эфире свой радиостанции заявил: «Никто не хочет ссориться с Азербайджаном». А то, что Лапшин нарушил законы нашей страны – это второстепенно и не заслуживает внимания. А ведь Лапшин мало того, что без соответствующего разрешения Баку посетил оккупированный армянскими вооруженными силами Нагорный Карабах, но в описании своих противоправных действий позволил наглые, циничные, вызывающие высказывания в адрес Азербайджана, открыто выступал в поддержку сепаратистов и армянских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Расим Мусабеков.

Политолог добавил: «Позиция Венедиктова представляет собой конкретный образчик смещения понятий и представлений о том: что правда, а что ложь; что законно, а что является преступлением у либеральствующих идеологов и СМИ. Но удивляться этому не стоит. Такова уж их природа, мировоззрение и обращениями к праву и морали их не изменить».

