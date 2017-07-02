Европейский температурный рекорд поставила в субботу жара в Греции — 45,9 градуса по Цельсию.

Как отмечает РИА Новости, об этом сообщает сайт meteo.gr.

Такая температура была отмечена в районе Мирес недалёко от города Ираклион на Крите.

В Греции больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара.

По данным синоптиков, в субботу на четырёх станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях — выше 42 градусов.

В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико — 43,4 градуса. В воскресенье сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов.

«Падение» температуры на десять градусов — до 33-34 градусов ожидается в понедельник.