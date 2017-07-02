Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) и позволяет засекретить информацию об имуществе чиновников.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

У ФСО появляются полномочия, которые обеспечивают защиту персональных данных лиц, находящихся под госохраной. Также ведомство теперь может «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны» и на законном основании бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы и другие посадочные площадки.

Для сотрудников госохраны ввели ряд ограничений. Они не могут сообщать в СМИ и в соцсетях о факте своей принадлежности к ФСО, а также публиковать фото- и видеоматериалы о себе и коллегах. Также сотрудники ведомства обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию.

22 июня Государственная дума РФ в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, разрешающий засекречивать данные об имуществе высших чиновников. Внесенный в феврале Путиным законопроект №99654–7 о расширении полномочий ФСО ко второму чтению был дополнен поправкой главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева («Единая Россия»).

«Обработка персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей осуществляется с их согласия и (или) с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию по федеральным законам», – говорится в поправке.

При этом под «объектами государственной охраны» в этом случае понимаются президент, премьер-министр, генпрокурор, председатели Следственного комитета, спикеры Думы и Совета Федерации, а также главы Верховного и Конституционного судов. В перечень находящихся под госохраной лиц входит в том числе и патриарх Кирилл, причем полный список охраняемых засекречен.

При этом добавление о «членах их семей» разрешает удалять информацию о любых родственниках: глава российского отделения Transparency International Илья Шуманов пояснил «Московскому комсомольцу», что речь здесь может идти даже о двоюродных племянниках, так как понятие «члена семьи» никак не конкретизировано в законопроекте.