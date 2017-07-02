Член Совета Федерации РФ и телеведущий Алексей Пушков в интервью «Москва-Баку» рассказал о геополитической роли Азербайджана, стратегическом партнерстве и его особых отношениях с Россией.

— Азербайджан – важное государство на Кавказе и в зоне Каспия. Это один из «невралгических» узлов современной политики, здесь сходятся интересы многих крупных держав: США, России, Турции, Ирана. Не думаю, что долго в стороне от этого региона останется и Китай. У Азербайджана значительная геополитическая роль, а его геополитическая перспектива будет только расти.

Азербайджан выбрал политику равноотстояния от главных центров силы. Мне кажется, это разумно – любой центр силы, с которым чрезмерно сблизится Азербайджан, будет пытаться диктовать ему свою повестку дня.

Равновесная политика требует очень продуманной линии и выверенного исполнения. Азербайджан играет роль не посредника, а государства, которое в равной степени интересно многим странам. Баку сам решает с кем и в какой степени взаимодействовать и сотрудничать. Скажем, вступи Азербайджан в НАТО, он превратится в государство, которое будет находиться под колоссальным давлением Соединенных Штатов и крупнейших держав Европы.

Думаю, что если Баку хочет и дальше сохранять свой независимый курс, то ему нужно продолжать балансировать. Балансирование – это залог независимости. Но в рамках этого балансирования на кого-то нужно опираться в большей степени, поскольку это дает определенную надежность – внутриполитическую и внешнеполитическую.

Я полагаю, что США все же заинтересованы, как они заинтересованы в большинстве стран, в смене режима в Азербайджане. Были определённые трения между руководством Азербайджана и американским посольством в Баку. Я думаю, что эти трения были обоснованы со стороны Азербайджана. Западные игроки стремятся оказывать на него давление, с тем, чтобы изменить внутреннюю политику. В идеале, осуществить смену режима и превратить Азербайджан в подобие Грузии.

С другой стороны, есть Россия, которая не претендует влиять на внутреннюю политику Азербайджана. В России очень уважительно относятся к выбору этой страны и к выборам в этой стране. Считая, что азербайджанский народ должен сам определять кто им руководит, в какой форме и какую политику проводить Азербайджану.

На мой взгляд, для Азербайджана стратегически обоснованы особые отношения с Россией. Их можно назвать отношениями стратегического партнерства, историческими, дружескими. Как ни назови, Россия имеет то преимущество, что она страхует Азербайджан от чрезмерного влияния других государств, которые, грубо говоря, хотели бы «прибрать его к рукам». У России нет такой задачи. Мы предлагаем Азербайджану различные проекты, и были бы заинтересованы в его участии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, но в той степени, в которой в этом заинтересован сам Азербайджан.

Есть сложная проблема в треугольнике Москва-Ереван-Баку. Армения союзник России по ОДКБ, Азербайджан в ОДКБ не входит, но он наш стратегический партнер.

Я считаю, что Россия делает все возможное, чтобы выдержать здесь правильный баланс, в этой очень сложной конфигурации и не оттолкнуть от себя Азербайджан. Надеюсь, что в Азербайджане это понимают и воспринимают.